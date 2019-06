Guido wordt ongeduldig: “Duizenden euro uitgegeven om mijn huisje te regulariseren. Nu mag de gemeente eens een riool komen leggen” Tom Van de Weyer

21 juni 2019

11u22 0 Scherpenheuvel-Zichem “Hier is geen waterleiding, riolering of verlichting. Dit zijn toestanden die je in India meemaakt”, zegt Guido Bellens (74), bewoner van de Spitsmuisstraat. “Ik heb mijn plicht gedaan om mijn chalet te regulariseren. De gemeente mag nu wel eens nutsvoorzieningen leggen.”

Guido kwam in 2008 wonen in Scherpenheuvel-Zichem. “Ik kocht een vervallen chalet in Zichem en heb ze keurig opgemaakt. De bouwkundige dienst gaf me de raad om ze te laten regulariseren, want het was recreatiegebied. Intussen heb ik al het nodige gedaan, wat me een deel van mijn spaarcenten heeft gekost.”

“Een landmeter maakte een lastenboek en een bestek op voor de asfaltstrook die ik voor mijn perceel moest leggen. Dat kostte 1.500 euro. Een aannemer voerde het werk uit voor 11.000 euro. Toen bleek er ook een plan van een architect nodig te zijn. Opnieuw was ik 1.500 euro kwijt.”

“Ik betaalde 1.400 euro voor een elektriciteitskabel, maar de maatschappij sloot hem niet aan op het net. Ik krijg stroom via de buren. Water krijg ik uit de tank van een andere buur die een deel van de wijk voorziet van water. Je kan het echter niet drinken.”

Dompelpompen

“Riolering hebben we niet in de wijk. Ikzelf heb genoeg aan een bezinkput in de tuin. Bewoners gebruiken dompelpompen om hun septische put te legen. De drek stroomt hier door de straat het bos in. Ik neem het de buren niet kwalijk, want zij wachten net als ik op betere voorzieningen.”

“Daarentegen hebben we braaf de planbatenheffing betaald, want onze eigendom is in waarde gestegen. Een stukje grond stond ik gratis af aan de gemeente, zodat er nutsvoorzieningen konden gelegd worden. Maar die liggen er nog altijd niet.”

Lantaarnpaal

“Ik spreek niet alleen voor mezelf, maar namens 26 kleinschalige woningen in deze wijk. In de Libellestraat worden er zelfs nieuwe bijgebouwd. De gemeente heeft mensen destijds aangemoedigd om hier te komen wonen. De bevolking groeit, dus mag er op zijn minst eens een lantaarnpaal gezet worden.”

De bevoegde schepen Nico Bergmans (Open Vld) reageert kort en bedaard. “Voor die wijk is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt voor kleinschalig wonen. We hebben ons geëngageerd om er nutsleidingen te leggen. Dit wordt opgenomen in de meerjarenplanning. De timing is ongeveer zes jaar. Dit jaar nog worden plannen gemaakt voor de rooilijnen.”