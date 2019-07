Grootste springkasteel van België staat dit weekend in Schoonderbuken Tom Van de Weyer

10 juli 2019

18u19 0 Scherpenheuvel-Zichem Het grootste springkasteel van België - 1.800 m2 groot - staat dit weekend op het voetbalplein van Scherpenheuvel Sport in Schoonderbuken. Met deze stunt wil de KWB Schoonderbuken meer jonge gezinnen naar de deelgemeente trekken.

Het verhuurbedrijf Jumperke uit Heist-op-den-Berg is bezig met de opbouw. 35 motors blazen vijf uur lang lucht in de aaneenschakeling van kastelen, voor 1.800 m2 springplezier. De attractie is 50 bij 36 meter en heeft pieken tot 5 meter hoog.

“Enkel kinderen tot 14 jaar mogen erin spelen”, zegt Jo Staels van de KWB Schoonderbuken. “De springers betalen 10 euro. Een weekendpas kost 15 euro. Voor de ouders en begeleiders is er naast de attractie eten en drank. Voor de kleuters die het allemaal wat te indrukwekkend vinden, hebben we een hoekje met wat kleinere attracties.”

“200 kaarten zijn al verkocht in voorverkoop. We denken uiteraard aan de veiligheid. De buitenwanden zijn doorzichtig en je kan ze altijd meteen opentrekken om binnen te geraken. Acht tot tien stewards houden een oogje in het zeil en het Rode Kruis heeft het hele weekend een EHBO-stand op het veld.”

Het springkasteelfestival van de KWB is in de Houwaartstraat 286, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 10 tot 19 uur.