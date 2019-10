Gestolen wagen zelfde dag teruggevonden Kristien Bollen

08 oktober 2019

11u36 1

Een bewoner van een huis op de Dijk in Scherpenheuvel-Zichem stelde maandagochtend rond 6 uur vast dat er ingebroken werd. De daders braken in langs de achterdeur en ontvreemdden de autosleutel en vertrokken met het voertuig dat vooraan de woning geparkeerd stond. Het voertuig werd in de loop van de dag enkele kilometers verder teruggevonden.