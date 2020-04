Geoffrey haalt 20.000 mondmaskers uit China DDH

06 april 2020

12u37 0 Scherpenheuvel-Zichem Geoffrey Zambuto uit Schoonderbuken (Scherpenheuvel-Zichem) draagt zijn steentje bij in deze coronatijden en zorgt persoonlijk voor de levering van ruim 20.000 mondmaskers uit China. Als het aan hem ligt, haalt hij er nog meer naar ons land.

Geoffrey is zaakvoerder van Zamex - een bedrijf gespecialiseerd in isolatie-, chape- en vloerwerken - en heeft heel wat connecties in China. Toen hij de oproep voor mondmaskers zag op de facebookpagina “Diest Uw Stad”, aarzelde hij niet. “Er werd opgeroepen om mondmaskers te geven aan de zorgsector in de buurt want die hadden er te weinig. Wij hebben veel connecties in China aangezien we Chinese natuurstenen importeren en dus begon ik wat rond te bellen. Voor ik het goed besefte, had ik 20.000 maskers en een deel is nu al verdeeld. Ik doe dat in samenwerking met A-Z Design, het bedrijf van mijn vrouw”, legt hij uit.

Geoffrey snapt niet waarom de voorraad niet kan worden aangevuld in ons land. “Als ik hoor dat mensen in de zorgsector acht dagen met hetzelfde masker moeten werken, begrijp ik dat niet. Ik heb hen dan ook een lading gegeven. Ik kreeg ook al telefoon van verpleegsters die geen voorraad meer hadden en ook aan hen gaf ik er 300 mee. We hebben die maskers ook laten controleren en ze voldoen volledig aan de vereisten. Ik ben best een beetje teleurgesteld in de overheid die er niet in slaagt om voldoende maskers naar hier te halen”, gaat Geoffrey verder. Hij gaf ook 500 maskers aan het personeel van de woonzorgcentra in de regio en naar eigen zeggen kwamen chirurgen er ook al ophalen. “Als de overheid mij morgen een budget geeft en een vliegtuig ter beschikking stelt, haal ik er nog veel meer”.

Kleine garnaal

Intussen heeft de man al 10.000 maskers verdeeld en heeft hij er nog 10.000 liggen. “We willen die nu ook gaan verdelen. Als ik dit als kleine garnaal kan, moet er toch meer mogelijk zijn. We hebben trouwens al die maskers gratis verdeeld”, besluit hij.