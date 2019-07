Geliefde vrijwilliger krijgt mes in de rug: “Wie beweert dat ik aan de drank ben?” Tom Van de Weyer

01 juli 2019

13u25 6

Daniël Van Steyvoort (65) is aangeslagen door een vals gerucht dat in Messelbroek over hem de ronde doet. “Ik zou uit een nachtwinkel zijn gekomen met wijn en andere flessen drank. Ik drink al vijf jaar niet meer. Wie probeert mij zwart te maken?”

Daniël, gepensioneerd beroepsmilitair, is geliefd in de gemeente al vrijwilliger bij evenementen. “Zaterdag kreeg ik telefoon van een kennis die zich om mij zorgen maakte. Hij had in het dorp opgevangen dat iemand mij zou hebben gezien bij een nachtwinkel met wijn en flessen drank, en vroeg of dat waar was.”

“Het is een valse aantijging. Al vijf jaar raak ik geen druppel alcohol meer aan”, verzekert Daniël. “Je moet weten dat ik werk als garçon op evenementen. Ik serveer bier en sterkedrank, maar zelf blijf ik ervan af. Dit lukt onder toezicht van het ziekenhuis Sint-Annendael in Diest. Daar zijn ze fier op me. Als vaandeldrager van het leger ben ik bij plechtigheden en recepties. Iedereen die mij kent weet dat ik enkel nog cola of koffie drink.”

“Sinds dat telefoontje doe ik geen oog meer dicht. Waaraan heb ik dit mes in mijn rug te danken? Is het jaloezie? Wil iemand mij zwart maken? Een beloning van 100 euro wacht voor wie me kan vertellen waar deze leugen vandaan komt. Als ik weet wie ze verspreid heeft haal ik de wijkagent erbij. Desnoods komt de vrederechter tussenbeide.”