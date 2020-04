Geen stormloop aan het containerpark DDH

07 april 2020

16u59 1 Scherpenheuvel-Zichem Inwoners van Scherpenheuvel-Zichem en omliggende gemeenten hebben de richtlijnen goed opgevolgd. Aan het containerpark bleef een stormloop uit zoals dat elders wel het geval was.

Burgemeester Manu Claes is tevreden met de beperkte opkomst. “Deze middag om 12u30 heropende het containerpark in Messelbroek en na een sluiting van twee weken werd algemeen een rush verwacht. Die is er gelukkig niet gekomen”, zegt de burgemeester. De inwoners gingen in op de oproep van het stadsbestuur en uitbater Ecowerf om niet dringende bezoeken uit te stellen. De politie was aanwezig om de nodige begeleiding en toezicht te voorzien maar ook voor hen bleef het rustig. Amper drie uur na het openen van de poorten stonden er nog een drietal auto’s voor de slagbomen.