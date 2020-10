Geen jaarmarkt en kaarskensprocessie in Scherpenheuvel dit jaar

Kristien Bollen

01 oktober 2020

16u15 0 Scherpenheuvel-Zichem Door de coronacrisis kan een aantal evenementen in Scherpenheuvel, zoals de jaarmarkt en de kaarskensprocessie, niet doorgaan volgende maand. Men is evenwel niet langer verplicht een mondmasker te dragen in het centrum en op de site rond de abdij van Averbode.

Scherpenheuvel-Zichem telde de voorbije week 7 nieuwe coronagevallen: 5 inwoners in Averbode en 2 in Okselaar. Dat stemt overeen met 30 gevallen op 100.000. Dit zijn relatief lage cijfers, maar het virus is lang niet weg en absolute waakzaamheid blijft geboden.

Evenementen afgeschaft

De organisatie van evenementen met grote volkstoeloop is, gezien de opgelegde coronarichtlijnen, verre van evident. Om die reden kunnen de jaarmarkt en de kaarskensprocessie, beide normaal gepland op 8 november, niet doorgaan.

“De jaarmarkt met een 100-tal standhouders is één van de grootste en bekendste van de streek. En ook de kaarskenprocessie is een absolute publiekstrekker. Het is met pijn in het hart, maar het is gewoon niet haalbaar om beide events met een beperkt publiek (maximaal 400 mensen) te organiseren”, reageert burgemeester Manu Claes.

In overleg met pastoor Van Hilst en de veiligheidscel heeft de burgemeester besloten de kaarskensprocessie niet te laten plaatsvinden. Er is om 18 uur wel een eenvoudige bidprocessie met het genadebeeld en kaarsen in beperkte bezetting en in het teken van de coronacrisis.

Het Te Deum naar aanleiding van Koningsdag, dat gepland was op 15 november, zal niet doorgaan. De 11-novembervieringen worden beperkt tot een eucharistieviering in elke deelgemeente en een bloemenhulde aan het monument. De receptie na de viering gaat niet door.

Mondneusmaskerplicht ingeperkt

“De mondmaskerplicht geldt vanaf zaterdag 3 oktober niet langer in het centrum van Scherpenheuvel (inclusief het park aan de basiliek) en in de site rond de abdij van Averbode, dat wil zeggen op de parking aan Het Moment en in de lekdreef. Het blijft wel verplicht een mondmasker te dragen als men een bezoek brengt aan de kramen aan de basiliek, aan de kaarsenkapel van de basiliek en aan de ijskarren in de lekdreef”, aldus burgemeester Manu Claes.