Geen European Disability Card in de stad Scherpenheuvel: “voor ons zijn alle inwoners gelijk” Tom Van de Weyer

24 mei 2019

11u12 0 Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem voert geen European Disability Card in. “De afdwingbaarheid ervan is twijfelachtig. Dit was het geval in CC Den Egger. Bovendien kiezen we voor gelijkheid onder onze inwoners.” De N-VA die het voorstel deed, reageert ontgoocheld.

De European Disability Card (EDC) geeft personen met een beperking een vlottere toegang tot cultuur, sport en vrije tijd. Ze krijgen bijvoorbeeld een verminderde toegangsprijs, een zitplaats op de voorste rij of een audiospeler in een museum.

“Met deze kaart kunnen de eigenaars zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op deze voordelen”, zegt raadslid Annelies Ooms (N-VA). “We vragen dat de kaart wordt gepromoot bij verenigingen, organisatoren van evenementen en handelaars. We hopen dat de gemeentelijke diensten en het OCMW haar invoeren.”

“Er bestaat al een attest specifiek voor cultuur en vrije tijd: de begeleiderspas”, zegt bevoegde schepen Marie-Jeanne Hendrickx (CD&V). “Om deze te krijgen bij een overheidsdienst moet je een omslachtige procedure volgen. Voor de EDC is dat niet anders.”

“Bezoekers van CC Den Egger hadden hun begeleiderspas vervangen door een EDC. Er was discussie ontstaan over de voorverkoop van plaatsen in de zaal. Het AGB van Den Egger beslist hoe ze hier volgend seizoen mee zal omgaan.”

“Wij kiezen voor gelijkheid onder burgers”, gaat Hendrickx verder. “In onze gemeente mag iedereen meedoen, zonder een kaart te tonen. Waar nodig wordt vervoer geregeld of een handje geholpen. Heel wat activiteiten zijn overigens gratis.”

“Via onze gemeentelijke website en het OCMW wordt EDC al voorgesteld en dat volstaat. Het is allerminst geschikt voor commerciële doeleinden.”

Ooms reageerde erg teleurgesteld. “Veel mensen die met deze kaart voordeel kunnen halen, kennen het systeem niet eens. Onze gemeente zou meer kanalen kunnen inschakelen om IDC te promoten.”