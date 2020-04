Geen bedevaarten in mei DDH

29 april 2020

17u01 1 Scherpenheuvel-Zichem De bedevaarten die gepland stonden voor de maand mei kunnen door de coronacrisis niet doorgaan. Burgemeester Manu Claes heeft namelijk alle evenementen afgelast in de stad tot eind juni.

In niet-coronatijden trekken jaarlijks duizenden Antwerpenaren naar Scherpenheuvel tijdens hun zogenaamde ‘Grote Trek’ maar die zal dit jaar niet kunnen doorgaan. “Het bedevaartseizoen loopt van begin mei tot eind oktober en zal deze keer anders zijn. Ik verwacht dat we zo’n 200 bedevaarten voorlopig moeten annuleren op een totaal van zo’n 400. Ik vind dit natuurlijk niet fijn om doen maar de tijden vergen nu eenmaal maatregelen om iedereen te beschermen”, zegt burgemeester Claes.

De burgemeester verwacht best wat volk aan het bedevaartsoord volgend weekend, maar neemt maatregelen om alles in goede banen te leiden. “We hebben eerder al een aparte ingang en uitgang voorzien en we zien erop toe dat niet teveel mensen tegelijk de basiliek betreden”.

In opvolging van de maatregelen van de hogere overheid verbiedt hij alle evenementen waarop veel publiek afkomt tot eind juni. “Ook de fairtrademarkt die we nu al drie jaar organiseren zal deze keer niet kunnen doorgaan. Natuurlijk is dat jammer maar het hoger doel heiligt deze maatregelen”, besluit de burgervader.