20 juli 2020

De brandweer moest zaterdag rond 15 uur uitrukken voor een brand in een garage in de Koestraat in Scherpenheuvel-Zichem. Vermoedelijk was er een chemische reactie tussen een aantal gestapelde producten die tot een spontane brand leidde. De brandweer kon het vuur snel onder controle brengen, doch door de grote rookschade was de woning tijdelijk onbewoonbaar. Niemand raakte gewond.