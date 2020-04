Frans maakt liedje voor iedereen die

te maken krijgt met het coronavirus DDH

09 april 2020

15u04 0 Scherpenheuvel-Zichem Zanger en muzikant Frans Vanvlasselaer maakte een lied om iedereen uit de zorgsector te bedanken voor hun inzet in deze coronacrisis.

Frans heeft een eigen band, de Frans’Connection, maar door de coronacrisis kunnen ze niet repeteren of optreden. “Ik speel dan maar in mijn eigen kot muziek en mijn buurvrouw spoorde mij aan om te zingen wanneer we allemaal naar buiten kwamen om te applaudisseren. Zo kwam ik op het idee om iets te doen voor alle mensen die in de zorgsector werken. Het is al vaak gezegd, maar ze zijn echt wel helden in deze moeilijke tijden”, legt Frans uit.

De zanger/muzikant maakte voor hen zijn eigen versie van het nummer ‘You’ll never walk alone’ dat nu ook elke avond gespeeld wordt door de beiaardier van Aarschot. “Ik speelde het gewoon live in mijn huiskamer en veranderde er niets meer aan. Het moest een nummer zijn, gespeeld uit mijn buikgevoel en zonder veel productionele toeters en bellen”, vertelt Frans.

Iedereen betrekken

Het nummer is trouwens niet alleen bedoeld voor de mensen uit de zorgsector. Met het nummer wil Frans ook een hart onder riem steken van eenieder die op een of andere manier lijdt door het coronavirus. “Of ze nu zelf besmet zijn, iemand kennen die ziek is of iemand verloren hebben de voorbije weken maar ook alle mensen die financiële hinder ondervinden omdat ze niet mogen werken. In de aftiteling heb ik dat zorgvuldig verwoord, omdat ik al die mensen ook wil betrekken in de bedoeling van het lied”, besluit de artiest.

Een vriend van Frans, Benny Cortens uit Aarschot, voorzag het nummer van het nodige beeldmateriaal. Het nummer staat intussen op YouTube en op de website van de band.