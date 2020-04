Foorkramers schenken tablets aan woonzorgcentra DDH

10 april 2020

13u48 0 Scherpenheuvel-Zichem De Verenigde Foorkramers van Scherpenheuvel Kermis zamelen geld in om tablets te kopen voor bewoners van de woonzorgcentra en assistentiewoningen in de stad.

De foorkramers schenken tien tablets aan de verschillende woonzorgcentra en assistentiewoningen van Scherpenheuvel-Zichem, met name Ster der Zee in Scherpenheuvel, Voortberg in Testelt, Huyze Honighsdries in Averbode en Taxandria in Zichem.

Op die manier kunnen de bewoners via video-oproepen toch visueel in contact blijven met hun familie. “Wij zijn het gewend om vreugde te brengen bij de mensen en willen dit in deze donkere tijden blijven doen”, legt foorkramer Dimitri Put het initiatief uit.

Burgemeester Manu Claes is alvast heel blij met de actie: “Onze woonzorgcentra appreciëren dit gebaar enorm, het zal voor hun bewoners een enorm verschil maken.”

Senioren opbellen

Medewerkers van de stad gaan trouwens alle thuiswonende senioren opbellen om te vragen hoe het met hen gaat en of ze hulp nodig hebben. “Waar dat nodig is, worden ze in contact gebracht met vrijwilligers die voor hen boodschappen doen, naar de apotheek of de bibliotheek gaan of die hen regelmatig even bellen om een babbeltje te slaan”, legt de burgemeester uit.

Indien blijkt dat maaltijden aan huis nodig zijn of poets- of klusjeshulp zal de aanvraag doorgestuurd worden naar het OCMW. “We doen ons uiterste best, maar we kunnen niet iedereen tegelijkertijd bereiken. We vragen dan ook aan buurtbewoners om in contact te blijven met hun oudere buren. Vraag hen of ze ergens hulp bij nodig hebben en laat het ons weten indien dat het geval is”, besluit de burgemeester.

Indien je als senior de komende dagen geen telefoontje krijgt, kan je zelf bellen naar 013/35.24.00 of je aanmelden via www.scherpenheuvel-zichem.be/scherpenheuvel-zichemhelpt