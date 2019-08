Fietser zwaargewond na aanrijding tegen heftruck Kristien Bollen

16 augustus 2019

19u04 0

Op de Dennenlaan in Scherpenheuvel-Zichem kwam het deze ochtend rond 8 uur tot een aanrijding tussen een fietser en een heftruck. De bestuurder van de heftruck, een 50-jarige man uit Diest, was bezig met het lossen van een vrachtwagen. De fietser, een 73-jarige man uit Diest, kwam in aanrijding met de heftruck. Hij werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. In opdracht van het Parket te Leuven werd een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse.