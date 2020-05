Fietser gewond bij aanrijding door vrachtwagen Kristien Bollen

06 mei 2020



Op het kruispunt van de Tiensestraat en de Weg Messelbroek in Scherpenheuvel-Zichem gebeurde dinsdag rond 13 uur een verkeersongeval. Een fietser en een vrachtwagenbestuurder reden op de Tiensestraat. De vrachtauto, bestuurd door een 21-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, draaide op het kruispunt linksaf de Weg Messelbroek in en kwam hierbij in aanrijding met de fietser, een 31-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem. De fietser werd lichtgewond.