Eucharistievieringen tijdens “Goede Week” worden online uitgezonden en kan je bekijken via Eclipstv DDH

26 maart 2020

16u38 0 Scherpenheuvel-Zichem De eucharistievieringen in ons land kunnen dan wel niet doorgaan wegens het coronavirus maar in Scherpenheuvel hebben ze er iets op gevonden. De eucharistievieringen tijdens de “Goede Week” zullen doorgaan achter gesloten deuren, worden gefilmd en dan online uitgezonden.

Met het coronavirus in het land werd eerder al beslist alle kerkelijke diensten te annuleren, met uitzondering van begrafenissen die mogen doorgaan met een beperkt aantal aanwezigen. Met Pasen in aantocht is dat een opdoffer voor alle gelovigen maar in Scherpenheuvel hebben ze beslist om de vieringen in de “Goede Week” online te streamen. “We gaan dat doen via onze website maar ook via Eclipstv die je kan ontvangen via Telenet en Proximus. De eucharistie zal ook te zien zijn in de rusthuizen en de verzorgingscentra”, vertelt pastoor Luc Van Hilst.

Dat wil zeggen dat de gelovigen ook met Pasen kunnen deelnemen aan de viering, weliswaar van bij hun thuis. “Op die manier hopen we toch een beetje tegemoet te komen aan alle gelovigen. Ik brand ook een kaars voor mensen die het vragen en probeer eenieder spiritueel nabij te zijn”, gaat de pastoor verder. Mensen die dat willen kunnen trouwens ook zelf een noveenkaars bestellen via de website van de basiliek en die wordt dan aangestoken op de door hen gewenste dag. Een kaars doen branden kost 5 euro en bij je bestelling kan je ook een intentieboodschap kwijt.

Eerste bedevaarttochten gaan niet door

Palmtakjes uitdelen zit er vanzelfsprekend dit jaar niet in en ook de eerste bedevaarders zullen hun tocht moeten uitstellen. Normaal is er begin mei de zogenaamde “Grote Trek”, een grootse bedevaarttocht van Antwerpen (Berchem) naar Scherpenheuvel maar die gaat niet door. “Het is afwachten en bidden dat dit allemaal snel voorbij zal zijn. Hoe dan ook gaat de gezondheid van eenieder nu voor op alles. Ik vermoed dat een aantal bedevaarten hun tocht zullen verplaatsen naar september”, besluit de pastoor.

Eclipstv is voor Telenetklanten te ontvangen via kanaal 51 en voor de Proximusklanten via kanaal 91