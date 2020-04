Elly strijdt al tien jaar tegen kanker, maar nu is er geen behandeling meer mogelijk: “Door de coronamaatregelen komt het extra hard aan, ze mag niemand zien” Dirk Desmet

03 april 2020

16u56 3 Scherpenheuvel-Zichem Elly De Cock (46) lijdt al tien jaar aan borstkanker en op maandag 9 maart kreeg ze te horen dat de dokters alle behandelingen stopzetten. Voor elkeen die dergelijk nieuws krijgt is het een harde klap, maar in deze coronatijden komt het nieuws nog harder aan. Haar familie roept iedereen op om de vrouw een kaartje te sturen, om haar een hart onder de riem te steken.

Elly’s achternicht Ilse doet het verhaal: “Tien jaar geleden kreeg Elly te horen dat ze borstkanker had. Voordien was ze ook al op de sukkel geweest en had ze al meerdere medische problemen overwonnen. Er werd een chemokuur opgestart en ze kreeg ettelijke bestralingen. Aanvankelijk leek ze genezen, maar twee jaar later was de kanker al terug”.

De kanker was intussen uitgezaaid naar Elly’s ruggenwervel en lever, maar de vrouw gaf niet op. “Elly is een heel sterke vrouw en opnieuw onderging ze chemotherapie en een zware operatie waarbij een titanium buis in haar rug werd geplaatst. Toen al werd duidelijk dat haar ziekte niet geneesbaar was. Toch gaf ze niet op en deed ze mee aan verschillende studies en onderging ze nog meerdere chemokuren. Die leken bij haar heel goed aan te slaan en elke keer werkte de nieuwe methode voor een jaar of twee”, gaat Ilse verder.

Geen behandeling meer mogelijk

In februari kreeg Elly te horen dat de tumormarkers, zeg maar stoffen die het lichaam aanmaakt als reactie op kanker of die door de kanker zelf gemaakt worden, in haar lichaam toegenomen waren. Er werd een scan ingepland in april, maar uiteindelijk werd die vervroegd en kreeg Elly begin maart het resultaat te horen. “Haar mama ging met haar mee, maar door de coronamaatregelen mocht ze niet mee binnen gaan. Uiteindelijk kreeg Elly te horen dat de kanker uitgezaaid is naar de heup en nieren en dat er geen behandeling meer mogelijk is. Dat is sowieso heel slecht nieuws, maar als je dat dan ook nog moederziel alleen moet aanhoren en vervolgens geen contact mag hebben met vrienden en familie komt dat dubbel zo hard aan”, vervolledigt Ilse.

Weinig of geen sociale contacten

Elly leeft nu samen met haar man Bart, maar heeft verder weinig of geen contact met iemand anders. “Alleen haar ouders komen nog langs, maar ook die nemen natuurlijk veel voorzorgsmaatregelen. Ze kunnen hun dochter niet eens een warme knuffel geven. Haar broer, zus en andere familieleden en vrienden komen regelmatig even zwaaien in de tuin, maar een knuffel of andere tekenen van affectie geven lukken niet meer.”

“Alleen haar man is bij haar, maar ook hij heeft heel veel schrik om besmet te geraken met het coronavirus en naar het ziekenhuis te moeten, want dan is Elly helemaal alleen”, gaat Ilse verder. Ze wil graag iets doen om Elly een hart onder de riem te steken. “Het is zo’n fantastische vrouw en ze staat altijd klaar voor iedereen, echt iemand met een hart van goud. Tijdens haar beproeving heb ik haar nooit horen klagen en had ze het nooit over haar pijn. Zelfs in moeilijke tijden bleef ze altijd even lief en vriendelijk, ze pepte iedereen op. Ik vind dat het nu aan ons is om haar wat op te peppen. Ik denk dat we haar zouden kunnen plezieren door ervoor te zorgen dat ze heel veel kaartjes en brieven mag ontvangen en daarom roep ik iedereen op haar iets te sturen en haar op die manier te steunen”.

Wie Elly een kaartje of brief wilt sturen doet dat naar Elly De Cock, Vest 94 in 3271 Zichem of stuurt een email naar bartenelly@proximus.be