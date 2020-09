Eliterenner z/c Han Devos laat opnieuw van zich horen: “Het is moeilijk om veel plannen te maken” Erik Vandeweyer

15 september 2020

18u35 0 Scherpenheuvel-Zichem Het voorbije weekend liet Han Devos opnieuw van zich horen. De eliterenner zonder contract uit Scherpenheuvel strandde op een zware omloop in Overijse op de vierde plaats. Daarmee bewees hij dat hij conditioneel op punt staat. Ook maatschappelijk heeft Devos mooie vooruitzichten. Hij ging aan de slag op het secretariaat van een basisschool.

Han Devos blikt tevreden terug op zijn wedstrijd in Overijse.

“Twee keer kon ik meegaan met een ontsnapping. Langer dan drie ronden konden we het niet volhouden. Op het einde konden Jérôme Baugnies en Ylber Sefa wel het verschil maken, al moest laatstgenoemde uiteindelijk wel nog de rol lossen. Het verschil was niet groot. In de sprint voor de tweede plaats kwam ik te vroeg op kop. Stijn Siemons en Lennert Teugels bleven me nog voor. Misschien maakte ik een inschattingsfout en was het podium wel haalbaar. Anderzijds moet ik ook toegeven dat het beste er op het zware parcours af was.”

Hoe heb je de voorbije lockdown ervaren?

“Het was best wel een ingrijpende gebeurtenis. Zeven weken zat ik thuis zonder werk. De koersen vielen één na één weg. Deze zomer kwam er dan een kentering. Eerst heb ik zes oefenkoersen kunnen afwerken. Nadien volgde de Ronde van Vlaams-Brabant. Na die rittenwedstrijd was er echter opnieuw een periode van een maand zonder competitie. Het is niet gemakkelijk om ergens ingeschreven te geraken. Sinds augustus ben ik wel voltijds aan het werk op een nieuwe locatie. Ik ben aan de slag op een secretariaat van een lagere school in Diest. Dat is een plezante ervaring.”

Wat brengt de toekomst?

“Het is moeilijk om veel plannen te maken. Zaterdag start ik zeker in Munte. Nadien mag ik alleszins ook starten in de Ardennen Challenge. Het gaat om een driedaagse, maar het is mogelijk om slechts enkele ritten te rijden. Omwille van de nieuwe job zal ik twee van de drie etappes voor mijn rekening nemen. Later volgt het Belgisch kampioenschap in Lokeren, al weet ik niet meteen of ik daar een parcours op maat zal vinden. Het BK in Stabroek was ook vlak. Daar werd ik ooit twaalfde. Normaal zou er ook nog een interclub in Berlare moeten volgen. Veldrijden zit er deze winter niet in. Je zou kunnen denken dat de koershonger groot is na de lockdown, maar ik heb al mijn wintermateriaal verkocht. Meer dan eens een tochtje maken in het bos, zit er niet meer in.”