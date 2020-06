Eindelijk weer markt maar ook de kraampjes rond de basiliek mogen open DDH

05 juni 2020

17u18 1 Scherpenheuvel-Zichem De wekelijkse markt herneemt nu ook in Scherpenheuvel-Zichem op zaterdag 13 juni. Dat het langer duurde dan elders kwam omdat de marktkramers liever niet verhuisden naar een andere plek en de oorspronkelijke marktlocatie, in het centrum en aan de basiliek, beveiligen niet makkelijk was. Ook de kraampjes rond de basiliek mogen weer open vanaf maandag.

“De marktlocatie beveiligen was inderdaad niet evident. Het is een heel open ruimte maar die moest wel volledig afgesloten worden met afzonderlijke in- en uitgangen die dan ook nog bemand meosten worden. Logistiek vraagt zoiets wat tijd maar we hebben altijd goed en regelmatig overlegd met de marktkramers via hun delegatie. Die verkozen te wachten tot de marktlocatie veilig was, liever dan te verhuizen naar bijvoorbeeld de ruimte rond zaal Den Egger waar het veel makkelijker te organiseren viel”, legt burgemeester Manu Claes uit.

Intussen zijn de veiligheidsproblemen opgelost en kan de markt doorgaan. De nodige voorbereidingen werden getroffen en de markt wordt opgedeeld in 2 afgesloten delen. In elk deel mogen er nooit meer dan 300 bezoekers tegelijk binnen. De marktkramers zullen ook niet allemaal samen hun kraam kunnen opstellen. “We hebben een beurtrol opgemaakt en elke marktkramer zal om de twee weken op de markt staan. Bezoekers worden via signalisatie vanop de verschillende randparkings naar de ingangen van de 2 zones geleid.

Horeca open, kraampjes rond de basiliek en sanitaire wagen voor de bezoekers

Ook de horeca in Scherpenheuvel-Zichem gaat maandag weer open en waar mogelijk krijgen de uitbaters de kans om hun terrassen in de breedte uit te breiden. “Hierdoor blijft doorgaand verkeer mogelijk, met uitzondering van de gebruikelijke regeling voor zon- en feestdagen waarin het centrum volledig is afgesloten. Zo bieden we horeca-zaken de mogelijkheid te voldoen aan de strenge voorwaarden die worden gesteld door de hogere overheid en tegelijkertijd de bestaande capaciteit van hun terrassen te behouden”, gaat Claes verder.

Tenslotte gaf de nationale veiligheidsraad ook groen licht voor uitstappen binnen België. Vanaf maandag zijn bezoekers dan ook welkom in de basiliek, de abdij of elders in de stad. De kramen rond de basiliek starten maandag ook weer op en op het Albertusplein komt een sanitaire wagen te staan voor de bezoekers aan de markt en de dagjestoeristen. “We raden de horeca immers af om mensen in hun toilet toe te laten die geen klant zijn in het kader van de veiligheid. Vandaar dat we de wagen voorzien”, besluit de burgemeester.