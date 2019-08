Dronken bromfietser komt ten val Kristien Bollen

26 augustus 2019

14u18

Een bromfietser verloor zaterdagnacht rond 3 uur de controle over zijn voertuig en kwam ten val in de Bredestraat in Scherpenheuvel-Zichem. De 46-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, die niet gewond raakte, legde een positieve ademtest (alcohol) af waarna zijn rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken voor 15 dagen.