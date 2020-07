Dronken bestuurster maakt brokken Kristien Bollen

24 juli 2020

Een 54-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem raakte vrijdag iets na middernacht met haar wagen van de weg op de Brabantsebaan in Scherpenheuvel-Zichem. De auto had enkele muurtjes geraakt en was zwaar beschadigd tot stilstand gekomen in een voortuin. De bestuurster werd licht gekwetst en bleek onder invloed van alcohol te zijn. Haar rijbewijs werd tijdelijk ingehouden.