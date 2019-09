Dronken bestuurder komt in aanrijding met fietser Kristien Bollen

16 september 2019

Op de Ernest Claesstraat in Scherpenheuvel-Zichem kwam het zaterdagnamiddag rond 14 uur tot een aanrijding tussen een fietser en een personenwagen. De fietser kwam uit de richting van Averbode en wilde ter hoogte van de spoorwegweg links afslaan. Een autobestuurder uit de tegenovergestelde richting kwam in aanrijding met de fietser. De fietser, een 62-jarige man uit Boutersem, werd overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de wagen, een 67-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, legde een positieve ademtest (alcohol) af. Op last van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.