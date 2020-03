Gesponsorde inhoud Dronken bestuurder die tegen bankje reed en in slaap viel opnieuw betrapt op dronken rijden; wagen in beslag genomen én GAS-boete Kristien Bollen

04 maart 2020

De bestuurder die afgelopen zondag omstreeks 17.30 uur tegen een bankje reed en verder sliep achter het stuur, waarna zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken, reed dinsdagnamiddag doodleuk met zijn geaccidenteerde wagen voorbij een controlepost van de politie. Ook nu was hij onder invloed van alcohol. In opdracht van het Parket te Leuven werd zijn voertuig geïmmobiliseerd. Nadat de agenten de noodzakelijke vaststellingen hadden verricht, mocht de man te voet zijn weg verder zetten. Tijdens zijn wandeling dronk hij nog één van de blikjes bier leeg die hij voor alle zekerheid uit zijn voertuig had meegenomen. Maar toen had hij weer pech want op de plaats waar hij het lege blikje in de berm gooide, stond één van de anonieme ploegen. Zij aarzelden dan ook niet om een GAS-boete uit te schrijven.