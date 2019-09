Drie sluikstorters geïdentificeerd Kristien Bollen

12 september 2019

14u52 0 Scherpenheuvel-Zichem PZ Demerdal-DSZ maakt regelmatig gebruik van camerabeelden in het kader van de bestrijding van overlast in het algemeen en meer specifiek bij de aanpak van sluikstort en het beheer van de openbare orde bij evenementen.

De politie beschikt over twee mobiele camera’s die op een relatief eenvoudige manier geplaatst kunnen worden. Eind augustus, begin september hing één van de camera’s in de Molenstraat in Scherpenheuvel op de parking aan het kerkhof ter hoogte van de glascontainers. Dit met als specifieke doel het sluikstorten een halt toe te roepen. In een korte tijdsspanne werden drie overtreders geïdentificeerd. Deze inwoners van Scherpenheuvel-Zichem lieten naast de containers kartonnen dozen en emmers achter. Een enkeling liet het zelfs na om de flessen in de container te gooien. Op basis van de nummerplaat en de fysieke herkenning door de wijkinspecteur werden zij geïdentificeerd. Waarop ze uitgenodigd werden om gehoord te worden en met de beelden geconfronteerd werden. Ze mogen allen een gemeentelijke administratieve sanctie verwachten; waarbij politie vooral hoopt dat ze hier lessen uit trekken.

Beide overlastcamera’s werden dit jaar quasi continu ingezet. Politie Demerdal-DSZ stelt vast dat deze camera’s vooral preventief werken en dat bijvoorbeeld het sluikstorten op de gecontroleerde plaatsen drastisch afneemt.

Het beeldmateriaal was eerder ook doorslaggevend in belangrijke opsporingsonderzoeken in het kader van een vechtpartij en vandalisme in Scherpenheuvel en een verkrachting in Zichem.