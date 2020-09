Drie mannen aangehouden na diefstal met geweld in pizzeria



Kristien Bollen

09 september 2020

10u40 1 Scherpenheuvel-Zichem De onderzoeksrechter in Leuven heeft drie dertigers uit Bilzen en Antwerpen aangehouden op verdenking van een diefstal met geweld in een pizzeria op de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem.

De drie mannen kwamen op 2 september rond 17 uur de pizzeria binnen. Meteen ontstond een stevige discussie, waarna de drie verdachten een werknemer van de pizzeria een pak rammel gaven. Een van de verdachten zou tijdens de schermutseling ook de dagopbrengsten uit de kassa hebben gestolen. De werknemer kon vluchten, maar de baas, die ondertussen ook in de zaak was, kreeg daarop klappen. De werknemer liep verwondingen op aan zijn gezicht, neus en tanden. De baas klaagde over pijn aan de rug.

Een van de verdachten, een 36-jarige man uit Bilzen, bleek net ontslagen als werknemer van de pizzeria. Hij kwam die dag verhaal halen met zijn twee kompanen, 34-jarige mannen uit Antwerpen. Ze werden een dag later gearresteerd tijdens een huiszoeking in de woning van de 36-jarige verdachte in Bilzen. Ze werden aangehouden door de onderzoeksrechter en verschenen op 8 september voor de raadkamer. De verdachten ontkenden alles, maar blijven voorlopig in de cel.