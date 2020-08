Drie jaar cel gevraagd voor jonge overvaller Kim Aerts

11 augustus 2020

17u54 1 Scherpenheuvel-Zichem Een 20-jarige man riskeert drie jaar cel voor verschillende diefstallen met geweld. Een 73-jarige hartpatiënt was een van de slachtoffers.

Op zoek naar cannabis belde Magomed T. op 20 februari aan bij een man in Scherpenheuvel. Hij was vergezeld van nog drie andere personen. Omdat hun dealer niet thuis bleek te zijn, pakten ze de vader des huizes aan. De 73-jarige hartpatiënt werd naar beneden geduwd en kreeg een mes op de borstkas. Het huis werd doorzocht en het viertal kon aan de haal gaan met twee dozen cannabis, een farde sigaretten en een laptop. De man die de wiet verkocht, kon twee van hen achteraf identificeren als afnemers. Zo kwam de twintiger in het vizier van de politie.

T. pleegde nog twee andere diefstallen met geweld, waaronder een op een nachtwinkel in Aarschot op 3 februari dit jaar. Drie weken later werd hij gearresteerd door de speurders. T. trachtte toen nog de vlucht te nemen. Uit zijn internetgeschiedenis bleek dat hij doelbewust naar het adres van de man in Scherpenheuvel had gezocht. “Daarna speelt hij een bandje af van spijtbetuigingen”, merkte de procureur op. Die wilde niet mals zijn voor de kerel en vroeg drie jaar cel. Er werd eveneens een boete van 2.400 euro gevorderd. De verdediging betwistte de feiten niet en vroeg om een straf met uitstel. Vonnis 1 september.