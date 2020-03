Dj Ivan speelt op eigen oprit en maakt radio corona op facebookpagina Dirk Desmet

31 maart 2020

14u06 0 Scherpenheuvel-Zichem In Testelt, een deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem, zorgde Dj Ivan Vereycken maandagavond voor een feestje op afstand. De Dj sleurde zijn installatie naar buiten en zorgde voor de nodige sfeer in deze coronatijden. Via facebook verzorgt hij samen met de man van een nicht ook nog een radioprogramma.

Vanop veilige afstand kijken we toe hoe Dj Ivan Vereycken zijn buren animeert. Eerst met het intussen bijna traditionele handengeklap en dan met de nodige ambiance muziek want, zo vindt de man, “de tijden zijn al triestig genoeg”. “Overdag kon ik mij wel bezig houden maar ’s avonds sloeg de verveling toe. Op een dag zei ik tegen die van ons ‘ik ga mijn bulle buiten zetten’, zo noemen wij mijn dj apparatuur. Zij verklaarde mij gek maar toen ik een plaatje draaide kwam een buur buiten en even later een andere. Voor ik het wist stond iedereen op zijn eigen oprit mee te genieten. Enkele buurvrouwen werken in de zorgsector en aanvankelijk deed ik het voor hen maar intussen voor iedereen hoor”, lacht Ivan vooraleer hij ‘Een Ster’ inzet van Stan Van Samang. “Dat nummer speel ik voor vrienden van ons die nog maar pas hun grootmoeder verloren. Ook zij verloor de strijd tegen het coronavirus”.

Tijd voor de grove middelen in coronatijden moet de dj dan gedacht hebben wanneer hij de trouwfeestklassieker van Michel Sardou door de luidsprekers jaagt. Terwijl de buurt de zakdoeken bovenhaalt om te wuiven, zo gaat dat dan ook op trouwfeesten, kijkt Ivan tevreden toe. “Ik ben nu al 28 jaar dj en ik doe niets liever dan mensen blij maken. Wanneer ik in deze tijden dit even kan doen en de mensen hun problemen even kan doen vergeten, ben ik zelf ook blij. Wij leven hier echt in een hele leuke buurt met fijne buren”.

Radio corona

Sinds kort maakt Ivan ook radio via zijn facebookpagina. “Regelmatig maak ik samen met Gerry Vermeylen, de man van een nicht, een eigen radioprogramma. Hij neemt twee uur voor zijn rekening en ik ook. Onze muziek bestaat vooral uit meezingers, schlagers en zogenaamde foute muziek. We draaien ook elk verzoeknummers van eenieder. Het is best fijn om doen en mensen vinden het leuk. Soms krijg je ook onverwachte reacties die je diep raken. Onlangs nog liet ‘megafoodtrucks’ weten dat ze voedselpakketten weg wilden schenken en wij die kregen. We gaan die naar de voedselbank brengen maar moeten nog even kijken hoe en wanneer we dit gaan doen. Wellicht organiseren we een poll om te kijken waar we ze heen brengen. Dat maakt mij echt blij”, gaat Ivan verder vooraleer hij een einde breidt aan zijn set met een nummer van The Scabs. “Speciaal voor de Guy die zestig werd he. Weet je wat ik jammer vind, als ik nu ga fietsen en je zegt dag tegen iemand antwoorden die bijna allemaal. Ik ben benieuwd of ze dat nog allemaal zullen doen na de coronacrisis. Ik ben geen heilige maar als ik sterf, wil ik begraven worden in de kerk. Daar komen mensen met hun pootjes op de grond terecht en ik vind dat het coronavirus dat ook doet met ons allemaal. Hopelijk herinneren we ons dit ook nog wanneer we weer uit ons kot mogen en opnieuw mogen feesten”, besluit Ivan lachend. Radio Corona kan je bekijken via de facebookpagina van Ivan.

Onderstaand filmpje toont hoe het er aan toegaat in de straat wanneer Ivan zijn “bulle” buiten zet.



