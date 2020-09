DJ Ivan mag niet langer coronaradio maken op Facebook: “Dan zoeken we een alternatief” DDH

11 september 2020

18u20 0 Scherpenheuvel-Zichem Dj Ivan Vereycken uit Scherpenheuvel-Zichem is boos. Hij kreeg deze week te horen dat hij niet langer livestreams mag uitzenden van zijn coronaradioshow via Facebook. Daarbij draaide hij verzoeknummers van buurtbewoners.

“Blijkbaar is het in strijd met de auteursrechten en mag het dus niet langer. Jammer”, zegt Ivan, die als enige ambitie heeft mensen te entertainen in coronatijden. “We hadden best veel succes met onze live shows en zelfs de burgemeester was fan. Nu mag het dus blijkbaar niet meer en moeten we ermee stoppen. ik vind dit heel jammer want laat ons eerlijk zijn in deze crisis is een beetje entertainement best leuk.”

Volgens de DJ mogen live uitzendingen niet langer gestreamd worden vanuit de living. “Mag het dan wel wanneer ik mijn installatie in het toilet zet?”, vraagt hij zich laconiek af. Toch geeft Ivan zich niet gewonnen. “Natuurlijk zoeken we een alternatief, blijkbaar zou het wel kunnen via Twitch.com. Toch jammer dat alles wat plezant is verboden wordt.”