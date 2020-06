Dj Ivan gaat ‘op den boemel’ met zijn discobar, vrijdagavond speelt hij ergens ten velde coronaset ddh

25 juni 2020

16u04 0 Scherpenheuvel-Zichem Dj Ivan Vereycken sleurt al enkele dagen zijn discobar door de straten van Testelt en Scherpenheuvel. Op zijn facebookpagina zegt hij onderweg te zijn naar een geheime locatie waar hij vrijdagavond een dj-set zal spelen die hij ook zal streamen.

“Vrijdag is de foutste dag van het jaar en normaal zou ik op een feest gespeeld hebben maar ik zit nu al enkele maanden thuis en het ziet er niet meteen naar uit dat mensen snel weer mogen dansen. Toen kwam ik op het idee om ergens in de buurt een set te draaien en mensen vooraf wat te teasen. Daarom post ik regelmatig een video waarop ik met mijn discobar op weg ben naar de locatie. Gisteren zat ik nog in Testelt waar ik zelf ook woon maar vandaag gaan we al wat verder weg”, lacht Ivan. De DJ streamt al sinds het begin van de lockdown regelmatig een set vanuit zijn eigen kot waarbij volgers verzoekjes mogen aanvragen. Waar hij vrijdagavond belandt, blijft voorlopig een goed bewaard geheim.