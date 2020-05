DJ Ivan brengt ‘Radio Corona’ naar de woonzorgcentra DDH

08 mei 2020

15u24 0 Scherpenheuvel-Zichem Ivan Veryecken (46) uit Testelt wil zijn ‘Radio Corona’ de volgende weken naar de woonzorgcentra brengen want “die mensen verdienen dat en hebben het zwaar tijdens deze crisis”. Dj Ivan maakt al weken radio op zijn facebookpagina en liet ook de buren al meermaals zingen, dansen en in de handen klappen.

Iedere stad of gemeente heeft wel mensen die zich extra inzetten in deze coronatijden en er het beste van proberen te maken. In Testelt hebben ze dj Ivan die normaal werkt bij DAF trucks maar de voorbije weken vooral in eigen kot zat. “Ik had dus tijd en als dj wilde ik iets doen om de mensen even aan het lachen te brengen en hun de corona-ellende even te laten vergeten. Daarom begon ik samen met Gerry Vermeylen, de man van een nicht, een soort radiostation op mijn facebookpagina. Telkens kiezen we een ander thema en mogen mensen liedjes aanvragen, de ene keer zijn dat rocknummers de andere keer zomerse hits of foute nummers. Het is altijd weer ambiance en mensen reageren massaal, zelfs de burgemeester is fan en reageert vaak. Die van ons helpt mij en houdt de reacties bij. Ik heb een goed vrouwke want intussen staat mijn dj-installatie in de living. Niet iedereen zou daarmee kunnen lachen”, vertelt de DJ die voor zijn luisteraars binnenkort nog een ludieke actie in petto heeft. “Een vriend van mij liet voor de grap mondmaskers maken met mijn foto erop. Die gaan we binnenkort verloten op radio corona”, lacht Ivan die er alles aan doet om mensen blij te maken in deze coronatijden. “Ik heb al meermaals mijn installatie op de oprit gezet en dan speel ik voor de buren. Die appreciëren dat blijkbaar want ze komen altijd allemaal naar buiten”.

Feestje bouwen aan de woonzorgcentra

Ivan wil zijn installatie nu ook naar de woonzorgcentra in de regio sleuren en zo voor de bewoners en het personeel een feestje organiseren. “Zodra het mag wil ik mijn bulle, zo noem ik mijn installatie, aan alle zorgcentra opstellen en een paar uur spelen voor hen. Ze mogen dan ook liedjes aanvragen. Ik volg Spaanse les en een van mijn medestudenten werkt op een covidafdeling. Ik merk dat ook zij nood hebben aan dit soort zottigheden. Als ik hen heel even kan afleiden en ze voor eventjes de ellende kan doen vergeten, ben ik al blij”, zegt Ivan die eerder al soortgelijk initiatief nam. “Ik heb eerder al een dj set gedraaid aan het woonzorgcentrum ‘MPI’ in Oosterlo. Daar verblijven ook verwaarloosde kinderen en weeskinderen. Wanneer een kind dan reageert met een ‘dank je wel’ en de melding dat hij zijn mama al weken niet meer heeft gezien bloedt mijn hart een beetje maar tegelijk geeft het mij een warm gevoel dat ik hem toch eventjes kon amuseren. Achteraf kreeg ik van de directie een mail om mij te bedanken. Ze noemden mij een ‘superhero’”.