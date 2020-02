Dieven stelen werkmateriaal uit bestelwagen Kristien Bollen

05 februari 2020

10u11 0

In de Nieuwstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelde de eigenaar van een bestelwagen dinsdagochtend rond 9 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders braken in langs het achterportier van het voertuig. Uit het voertuig stalen de daders werkmateriaal.