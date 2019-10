Dieven stelen sturen uit BMW’s Kristien Bollen

03 oktober 2019

19u20 2 Scherpenheuvel-Zichem In Scherpenheuvel-Zichem werd woensdag ingebroken in twee BMW’s. De daders hadden het telkens voorzien op het stuur.

Een bewoner van de Houwaartstraat stelde rond 7 uur vast dat de daders het raampje van de linkerachterdeur ingeslagen hadden om in het voertuig te raken. Een uurtje later kwam een bewoner van de Merellaan eveneens tot die nare vaststelling. Hier sloegen de dieven de venster van de rechterachterdeur in en gingen er met het stuur vandoor.