Dieven slaan glas van deur in om woning binnen te dringen Kristien Bollen

16 september 2019

Bewoners van een huis in de Bouckaertstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelden zondagavond rond 21 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders sloegen het glas van de voordeur in en doorzochten de woning. Het nadeel is nog niet gekend.