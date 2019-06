Dieven raken woning niet binnen Kristien Bollen

04 juni 2019

14u51

Een bewoner van een huis in de Prins De Merodelaan in Scherpenheuvel-Zichem merkte maandagochtend rond 9 uur op dat men tevergeefs had getracht in te breken langs de zijkant van de woning. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.