Dieven raken woning niet binnen Kristien Bollen

03 augustus 2020

18u35 0

In een woning aan de Oude Baan in Scherpenheuvel-Zichem stelde men afgelopen weekend vast dat dieven getracht hadden in te breken. Er was braakschade aan de voordeur doch de dieven raakten het huis niet binnen. De politie die de feiten vast stelde, onderzoekt de zaak verder.