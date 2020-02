Dieven proberen in te breken in caravan Kristien Bollen

14 februari 2020

11u28 0

De eigenaar van een caravan op de Pastoor Brissacstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelde donderdag rond 21 uur vast dat men had gepoogd om in te breken. .De daders hadden getracht om het slot open te breken doch waren daar niet in gelukt.