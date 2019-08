Dieven forceren deur van loods Kristien Bollen

23 augustus 2019

In een loods op de Groenhoef in Scherpenheuvel-Zichem stelde men donderdagvoormiddag rond 11 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken . De daders forceerden de toegangsdeur van de loods doch hebben de loods niet kunnen betreden. Een buurtbewoner had eerder in de nacht gestommel gehoord maar niets abnormaals gemerkt.