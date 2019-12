Dieven breken woning binnen via raam Kristien Bollen

10 december 2019

19u36 0

Bewoners van een huis op de Elzenstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelden maandag rond 14.30 uur vast dat er ingebroken werd. De daders braken in langs een raam aan de achterzijde van de woning en doorzochten de volledige woning. Het is niet duidelijk of er iets werd ontvreemd.