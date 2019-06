Dieven breken in in handelszaak maar kunnen geen buit maken Kristien Bollen

20 juni 2019

17u40 0

De eigenaar van een handelszaak op de Turnhoutsebaan te Scherpenheuvel-Zichem hoorde deze nacht rond 2 uur het alarm afgaan. Kort daarna hoorde hij een auto wegrijden. Bij nazicht bleek dat de daders via een container op het dak waren gekropen en een raam hadden verwijderd. Via dit raam werd de winkel betreden waardoor het alarm afging. De ganse winkel werd doorzocht doch op het eerste zicht is er niets verdwenen