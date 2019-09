Diana’s Fashion heropent dubbel zo groot de deuren Vanessa Dekeyzer

12 september 2019

13u35 2 Scherpenheuvel-Zichem Diana’s Fashion heropende donderdag haar kledingzaak Diana’s Fashion aan Mannenberg na een complete make-over. “Met een meer uitgebreid modeparadijs wil Diana’s Fashion nog meer dames helpen met het boosten van hun zelfvertrouwen”, zegt zaakvoerster Naomi Jans.

“Diana’s Fashion voorziet dames, jong en oud, van leuke trends. Dat doen we elke dag opnieuw met een glimlach en in alle eerlijkheid. We vinden het echt super belangrijk dat iedereen met een goed gevoel buiten stapt, meer zelfvertrouwen heeft en dat ook zal uitstralen”, aldus Naomi. “We vinden het bovendien niet alleen enorm belangrijk dat de klanten er goed uitzien maar ook dat mode betaalbaar is. Want zeg nu zelf, elke vrouw wisselt graag af en koopt al eens graag iets nieuw.”

Vijf jaar geleden opende Naomi samen met haar mama Diana hun tweede vestiging in Scherpenheuvel, 85 vierkante meter groot en met zes pashokjes. “Vandaag kan je hier maar liefst 200 vierkante meter aan mode ontdekken. “Voor onze events, zoals bijvoorbeeldde modeshows, kwamen we echt pashokjes tekort. Dan stond er vaak een wachtrij om te kunnen passen. Dat probleem is nu ook ineens van de baan want met elf paskamers zullen we tijdens deze momenten ook nog steeds iedereen kunnen helpen”, besluit Naomi.