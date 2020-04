Dertiger kan geen reden geven

voor verplaatsing en krijgt pv Kristien Bollen

03 april 2020

17u05 0

In de August Nihoulstraat in Scherpenheuvel-Zichem ging donderdagavond rond 22.30 uur een interventieploeg over tot controle van een voertuig. De 31-jarige bestuurder uit Diest kon geen aanvaardbare reden opgeven voor zijn verplaatsing. De man kreeg daarom een pv wegens nodeloze verplaatsing.