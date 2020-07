De Witte van Zichem 100 jaar later: een moderne en cartooneske stripfiguur Dirk Desmet

11 juli 2020

17u03 0 Scherpenheuvel-Zichem Tom Huybrechts (35) uit Zichem stelde zaterdag zijn eerste stripalbum voor in de tuin van het geboortehuis van schrijver Ernest Claes. Logisch want Tom tekende in “100 jaar later” drie nieuwe verhalen rond De Witte van Zichem, een van de meest bekende werken van Claes.

De strip werd boven de doopvont gehouden in het bijzijn van Jan Van Hemelrijck en Timo Gielis, respectievelijk de voorzitter en de secretaris van het Ernest Claes genootschap maar ook burgemeester Manu Claes was van de partij.

Het was Toms stiefvader Achiel Coeckaerts die vorig jaar met het idee kwam. “Hij is intussen jammer genoeg overleden maar ik draag het album aan hem op. Ik koos ervoor om niet het oorspronkelijk werk in stripversie te brengen maar drie nieuwe verhalen te tekenen die zich afspelen in onze tijd. De 100ste verjaardag van De Witte (het boek verscheen voor het eerst in november 1920) staat natuurlijk centraal. Wees gerust De Witte heeft zijn fratsen nog niet afgeleerd. Van 2015 tot 2019 tekende ik ook kijkstrips voor de stadsgids, dat was een goede basis”.

Zelf is de tekenaar fan van Herge, Jef Neys maar ook van Willy Linthout die de man is achter de Urbanusstrips. “In mijn strip herken je het cartooneske van de Urbanusreeks. Er zitten trouwens ook personages in uit andere werken van Claes en dat vind ik wel een leuk gegeven. Ik teken al van in de lagere school en ik droomde al lang van een eigen album, dat is bij deze gelukt. Hopelijk kan ik nog meerdere albums rond De Witte maken en ik ben intussen ook bezig aan een eigen reeks”.

Ook aandacht voor monumenten en Claes

Tussen de verhalen door besteedt Huybrechts ook aandacht aan de Zichemse monumenten waar hij tekst en uitleg bij geeft en de laatste pagina gaat, hoe kan het ook anders, over Ernest Claes.

Het album wordt uitgebracht in eigen beheer en kan je kopen bij de lokale handelaars maar ook via de facebookpagina van de tekenaar. “Er werden er al een honderdtal besteld en daar ben ik heel blij mee, temeer omdat er nog niets van reclame rond gemaakt werd. Ik heb er zo’n 300 laten drukken. De volgende drie zondagen organiseer ik afhaalmomenten en signeersessies in het geboortehuis van Claes, telkens van 14 uur tot 16 uur. Ik ga dat ook doen in augustus. Hopelijk komen er veel mensen op af”, besluit Tom.