De Vlaspit stapt uit Vites: “Contracten van alle mensen worden behouden” Geert Mertens

21 december 2019

12u38 0 Scherpenheuvel-Zichem Het sociaal-economisch tewerkstellingsinitiatief De Vlaspit gaat zich opnieuw regionaler oriënteren om de toekomst veilig te stellen. De voorbije jaren draaide het bedrijf verlies. Daarom stapt het nu, na vijf jaar, uit de personele unie Vites dat het was aangegaan met de bedrijven Spit en Televil. Er worden geen mensen ontslagen.

“We kiezen ervoor om alle contracten met mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt te behouden”, zegt directeur Stefan Rutten. In totaal stelt De Vlaspit honderd mensen te werk waarvan er 82 een profiel hebben dat minder kansen heeft op de arbeidsmarkt. Ook hun gelijknamige poets- en strijkatelier telt meer dan 100 werknemers.

“We stoten voorlopig geen enkele afdeling af maar we gaan wel grondig de rendabiliteit van alle afdelingen bekijken en eventueel optimaliseren”, gaat hij verder. “We bekijken ook waar we ondersteuning van de overheid kunnen krijgen. Het kurkatelier heeft, naast een sociale meerwaarde, ook een belangrijke impact op het milieu. Op dit moment hebben we daar nog geen enkele ondersteuning voor gekregen.”

De Vlaspit bekijkt ook of er andere werkmogelijkheden zijn. “Ik denk aan het zogenaamde enclavewerk”, voegt hij eraan toe. “Het gaat dan over pricing, labeling, sortering van goederen en rework. De groen- en poetsdienst kan hierbij aanvullend werken.”

De voorbije jaren draaide het bedrijf verlies. “Ik ben ervan overtuigd dat de cijfers terug positief kunnen worden zonder in te grijpen in de tewerkstelling of activiteiten van het bedrijf”, meent hij.

“Onze uittreding heeft voordelen voor alle partijen. De Vlaspit is regionaal anders ingebed. Alle andere partners liggen op de as Leuven-Brussel. Door de uitstap kunnen we ons opnieuw regionaler verankeren. De aard van onze activiteiten is ook sterk uiteenlopend. De Vlaspit is een productie en dienstenbedrijf. De andere partners richten zich vooral op kringwinkelactiviteiten.”

De Vlaspit startte in 1997 met een kaarsenatelier. Niet alleen worden er kaarsen voor de basiliek geproduceerd maar ook tuinkaarsen. Het bedrijf heeft klanten in heel Vlaanderen en Nederland. Daarnaast startte het bedrijf ook een dienst voor groenbeheer, poetsdienst en kurkatelier op. Die laatste recupereert gebruikte kurk om er isolatiemateriaal van te maken.

De Vlaspit nam ook het vroegere restaurant De Valk over en vormde het om tot restaurant De Heerlyckheid. Sinds november 2015 verzorgt het ook de maaltijden voor het centrum voor asielzoekers in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. In 2014 werd de bestaande productiehal voor de kaarsen uitgebreid en helemaal gemoderniseerd. In 2017 ging De Vlaspit ook van start met het Beverbeekhuis in Diest. Dat is een buurthuis waar mensen terechtkunnen voor een babbel en een tas koffie.