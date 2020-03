De Bezembinders sluiten carnavalsweekend af met stoet Kristien Bollen

01 maart 2020

18u38 1

Bij carnavalsvereniging De Bezembinders van Schoonderbuken (Scherpenheuvel-Zichem) hadden een drik weekend voor de boeg. Zo was er zaterdag in de voormiddag reeds het kindercarnavalbal en ‘s avonds het echte bal met optredens van dansmariekes uit binnen- en buitenland. Hoogtepunt echter is de stoet, die moest vorig jaar nog uitgesteld worden door stormweer, vandaag waren de weergoden De Bezembinders wél goed gezind ; er viel zelfs geen druppel regen. Ideaal dus voor jong en oud om, al dan nier verkleed en gewapend met een pintje in de hand, naar de stoet te komen kijken en snoepgoed te rapen.