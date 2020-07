Dan toch ‘Klavertjeviermarathon’ op 30 augustus DDH

28 juli 2020

12u01 0 Scherpenheuvel-Zichem Sharp Running Events moest in april één event afgelasten door de coronamaatregelen maar deze keer mag hun ‘Klavertjeviermarathon’ doorgaan op 30 augustus, weliswaar onder zeer strikte voorwaarden. Snel zijn om in te schrijven is de boodschap want het aantal deelnemers is beperkt.

Eerder moest Sharp Running Events in april hun 6-urenloop annuleren en voor de organisatie is de Klavertjeviermarathon het eerste event dat mag doorgaan. “Natuurlijk is het wat stressen maar ik weet zeker dat we dit coronaproof kunnen organiseren. We zijn ook de eerste marathon en dat verklaart wellicht ook de grote opkomst. Ook de zogenaamde ultra-editie, de gewone is goed voor 10,5 km en deze voor 53 kilometer, kent veel bijval”.

Dit jaar kan je enkel deelnemen als je vooraf inschrijft. “Wanneer we 50 deelnemers hebben, moeten de inschrijvingen dicht en we zitten nu al aan 42 lopers. Wie nog wil meedoen, kan maar beter snel reageren”, gaat Vermeylen verder.

“De naam Klavertjevier kwam er omdat we vier lussen wilden doen maar dat plan werd door de politie afgekeurd. We maakten een nieuw parcours maar de naam hebben we behouden”, vertelt organisator Gerry Vermeulen van Sharp Running Events.

Sharp Running Events organiseert later op het jaar nog 2 marathons. Een eerste op 11 november, de zogenaamde ‘Pastaor Munte’ marathon, want het blijft tenslotte een organisatie in het dorp van de Witte en een kersteditie op 26 december.

Meer informatie vind je op hun site maar je kan ook een mail sturen naar sharprunningevents@gmail.com. De ‘Klavertjeviermarathon’ gaat door op de terreinen langs de Steenweg op Zichem.