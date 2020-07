Dan toch geen kermissen in Scherpenheuvel-Zichem DDH

20 juli 2020

11u59 2 Scherpenheuvel-Zichem De kermissen in Scherpenheuvel en Schoonderbuken gaan dan toch niet door. De veiligheidscel en het schepencollege namen die beslissing maandag omdat ze vinden dat de organisatie van een kermis niet voor de hand ligt, nu de voorbije dagen het aantal coronabesmettingen weer in stijgende lijn gaat.

Een week geleden kondigde de stad nog aan dat er kermissen zouden georganiseerd worden op de gebruikelijke plaatsen en met de normale bezetting maar dat feestje gaat dus niet door. “Kermis leeft bij ons en iedereen in Scherpenheuvel-Zichem, en ver daarbuiten, kijkt daar echt naar uit. Wij hebben dan ook alles gedaan opdat de kermissen zouden kunnen doorgaan maar de sterk gestegen besmettingscijfers maken het echt onmogelijk. We kunnen dan ook niet anders dan de kermissen af te gelasten. Wij weten niet hoe de toestand de komende dagen zal evolueren maar de algemene verwachting is dat de cijfers nog verder zullen stijgen. Wij willen dan ook geen enkel risico nemen. Veiligheid en gezondheid gaan boven alles. Vooral voor de kermisuitbaters is dit slecht nieuws want zij worden het hardst getroffen”, legt burgemeester Manu Claes (CD&V) uit. De zaterdagmarkt gaat wel verder door en de marktkramers zullen er dan toch staan op 1 augustus, nu er geen kermis is. Op de markt is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar.