Dame van voetpad gereden, dader pleegt vluchtmisdrijf Kristien Bollen

20 november 2019

11u23 1

Op de August Nihoulstraat in Scherpenheuvel-Zichem werd dinsdagavond rond 17.30 uur een dame van het voetpad gereden. De voetgangster, een 28-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem, was net de rijbaan overgestoken via het zebrapad. Daar werd ze door een wagen, die uit de richting van het centrum kwam, aangereden. Ze werd vermoedelijk geraakt door een zijspiegel. De vrouw kwam ten val en liep een hoofdwonde op. Het slachtoffer werd overgebracht naar het algemeen ziekenhuis te Diest en nadien naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. De dame liep een zware hersenschudding en heel wat zware kneuzingen op.

Het aanrijdend voertuig reed volgens getuigen verder in de richting van Bekkevoort zonder dat de bestuurder zich op enige wijze kenbaar maakte.