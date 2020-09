Dame die stopteken negeert blijkt onder invloed drugs Kristien Bollen

25 september 2020

21u01 0

Een politieploeg moest donderdag rond 10.30 uur hard in de remmen gaan omdat een bestuurster aan het kruispunt Tiensestraat met Processieweg in Scherpenheuvel-Zichem een stopteken negeerde. Bij het zien van de politie deed de 40-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem nog vlug haar gordel om. Een verdere controle wees uit dat ze onder invloed was van drugs. Haar rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken .