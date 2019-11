Dame aangereden door wagen; politie zoekt getuigen Kristien Bollen

27 november 2019

Tussen een voetganger en een wagen kwam het dinsdagnamiddag rond 17.30 uur tot een aanrijding op de August Nihoulstraat in Scherpenheuvel-Zichem. De voetganger, een 28-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem, was net de rijbaan overgestoken via het zebrapad tegenover de parking van Den Egger. Daar werd ze door een wagen, die uit de richting van het centrum kwam, aangereden. Ze werd vermoedelijk geraakt door een zijspiegel. De vrouw kwam ten val en werd overgebracht naar het algemeen ziekenhuis te Diest. Het aanrijdend voertuig reed verder zonder dat de bestuurder zich kenbaar maakte.

Uit het onderzoek, dat door de lokale politie Demerdal gevoerd wordt, blijkt dat er meerdere getuigen moeten zijn van deze feiten. Camerabeelden uit de omgeving bevestigen dat er op dat tijdstip vrij veel voertuigen de plaats van de feiten gepasseerd zijn. Politie vraagt aan de personen die op één of andere manier getuige waren van de aanrijding zich dringend kenbaar te maken en contact op te nemen met de lokale politie Demerdal op het nummer 013-350.500.