Corona laat Jan Hermans (Clem Scherpenheuvel) jaartje langer opdraven Erik Vandeweyer

23 september 2020

11u14 0 Scherpenheuvel-Zichem Hoewel hij op 10 oktober 41 jaar wordt, zal Jan Hermans ook volgend seizoen nog actief zijn op de landelijke basketvelden. De supporters van Clem Scherpenheuvel zullen er alvast niet om treuren. Dat ene extra sprintje lukt misschien niet meer zo goed , maar zijn gigantische ervaring compenseert meer dan ooit.

De majoretten waren al present, de Kidibul stond klaar. Jan Hermans zou in april zijn laatste basketbalwedstrijd op niveau spelen met Clem Scherpenheuvel. Corona heeft er anders over geoordeeld. De speler heeft om begrijpelijke redenen besloten om er nog een jaartje bij te doen. “Ik had echt de intentie om op het einde van vorig seizoen te stoppen met spelen. De coronacrisis heeft er echter anders over geoordeeld. Ik vond het echt geen optie om te stoppen zonder het zelf te beseffen. Daarom heb ik besloten om er alsnog een jaartje bij te doen. Ik besef spijtig genoeg dat ditzelfde scenario me ook in 2021 kan overkomen. In dat geval zal het echter definitief over en uit zijn.”

Nieuwe ploeg

Clem Scherpenheuvel zag Jasper Verbeeck naar Leuven vertrekken, terwijl Lode Uyttebroeck en Jente Celis stopten. Jan Hermans is realistisch. “Vorig jaar was een overgangsjaar. Dat was ingepland. Alle gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat we de doelen moesten aanpassen. Problematisch hoeft dat niet te zijn. Spelers die vorig seizoen minder speelminuten kregen, komen nu meer aan bod en doen dat prima. Seppe De Leeuw laat zien dat hij het spelletje nog niet verleerd is. Jongeren als Jarne Van den Berg, Jarne Claes, Yarne Van Brussel en Vincent Van Haver staan op. Seppe Reeckmans maakte de overstap van de B-ploeg. De kern is wel wat kleiner geworden.”

Concurrentie

Jan Hermans kan de concurrentie moeilijker inschatten. “Corona heeft als gevolg dat we minder zicht hebben op de concurrenten ten opzichte van andere jaren. Ik verwacht Tienen en Red Vic bovenaan in tweede landelijke. Beide teams waren vorig seizoen al sterk en trokken bijkomend talent aan. De andere ploegen zullen we moeten leren kennen.”