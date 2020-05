Communiefeest uitgesteld maar kleine Lou (7) schittert toch in feestoutfit, net als uw kind op onze speciale feestpagina Dirk Desmet

08 mei 2020

09u00 0 Scherpenheuvel-Zichem De outfits waren gekocht, de zaal gereserveerd, het menu was voorgeproefd, de ballonclown zou er zijn, het springkasteel opgeblazen en de foto’s waren genomen. De familie Van Erdeweghe uit Scherpenheuvel was helemaal klaar voor de communie en het bijhorende feest van zoon Lou (7) op 5 april, maar covid-19 gooide roet in het eten. “Lou was echt teleurgesteld maar uitstel is geen afstel, het feestje is verplaatst naar oktober”, zegt papa Bert (35). Dankzij HLN krijgt Lou, maar ook jouw kind de kans om toch nu al te schitteren in zijn of haar feestoutfit.

Papa Bert (35), mama Jill (38), zoon Celle (4) en feestvarken Lou (7) zagen het volledig zitten en hadden een twintigtal mensen uitgenodigd. “Toen kwam corona en was het over and out. We zouden voor een traditioneel feestmenu gaan en Lou keek vooral erg uit naar het traditionele ijslammetje. Lou was echt teleurgesteld en ik moet toegeven dat wij het ook niet zo fijn vonden.Natuurlijk zijn er ergere zaken in deze crisis maar voor een kind is dit toch wel heel spijtig. Hoe leg je zoiets uit aan een kind van zeven? Gelukkig zijn mijn zonen flexibel ingesteld en begrijpen ze het wel. Lou had in het begin vooral bang wanneer hij moest gaan slapen. We hebben bewust geen nieuws meer opgezet zodat ze er niet telkens mee geconfronteerd worden”, zegt papa Bert die ook voor zichzelf, zijn vrouw en hun kleinste zoon Celle een nieuwe outfit had gekocht. “Ik moet je niet vertellen dat kleren kopen met kinderen niet altijd even makkelijk is. Wanneer we straks in oktober zijn communie kunnen vieren, hoop ik maar dat ze niet te veel gegroeid zijn en we niet opnieuw kunnen beginnen. Onze kleren blijven natuurlijk wel goed”, lacht de papa.

Hopelijk dit jaar nog

De familie zal gelukkig niet blijven zitten met een financiele kater: “De eigenaars van de zaal beleven ook moeilijke momenten maar toch mochten we het feest verplaatsen en waren ze heel begripvol. Hopelijk kan het doorgaan in oktober want we hadden ook al een herinnering laten maken, zeg maar een klein aandenken voor iedereen en een extraatje voor de meter en de peter, met het jaartal erop. Wat precies houden we natuurlijk nog even geheim maar wanneer het feest moet worden uitgesteld naar volgend jaar zullen we iets nieuws moeten bedenken. In oktober is het meestal ook minder goed weer dan in april maar dat is dan wellicht het minst erge van het verhaal. Al bij al mogen we niet klagen”.

De familie organiseerde ook geen alternatief feestje in eigen kot en kijkt nu uit naar het echte communiefeest in oktober. “Dat zou niet hetzelfde zijn als we dat thuis al deden onder ons. Het moet een warm feest worden met alle mensen die we erbij willen. Oma en opa gaven wel al een trampoline cadeau en daar genieten ze nu ten volle van”, besluit Bert.

Foto’s als troost

Ook de traditionele communiefoto’s waren al gemaakt door een vriendin van de mama maar die kunnen in oktober opnieuw gebruikt worden en zijn ook nu handig om Lou al even te laten schitteren in deze krant.

Dankzij HLN krijgt ook jouw oogappel de kans om te schitteren in zijn of haar feestoutfit. Bezorg ons jouw communie- of lentefeestkiekjes in feestoutfit, deel ze online en check meteen ook welke outfits er in de rest van jouw gemeente werden gekozen. De origineelste inzendingen krijgen op zaterdag 16 mei een plekje op de regiopagina’s van Het Laatste Nieuws.